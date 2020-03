Ultimo aggiornamento: 21:02

C'è un primo decesso in Puglia, legato al coronavirus : si tratta di un uomo di Ascoli Satriano , in provincia di Foggia.L'uomo aveva 75 anni e importanti patologie di base. Sarà l'Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato neanche dopo l'autopsia, quando analizzerà i campioni clinici e gli esami autoptici.Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.Intanto, sempre in serata si è registrato un nuovo caso di contagio da Covid - 19 in Puglia. Si tratta di un uomo di Trani , nella provincia di Barletta - Andria - Trani. A comunicarlo è stato il sindaco della città di Barletta, Cosimo Cannito, nel corso della seduta del Consiglio comunale. A quanto si è appreso si tratterebbe di un cittadino del posto con un'attività commerciale a Barletta. Il tampone dell'uomo è stato analizzato anche a Bari, confermando l'esito positivo.Sagono dunque a otto i casi di positività al Covid-19 riscontrati in Puglia dall'inizio dell'epidemia: 3 in provincia di Taranto, 2 a Bari, 1 Foggia, 1 a Lecce e da stasera 1 nella Bat.