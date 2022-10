Capre e pecore a spasso nel cimitero: i video fanno il giro del web. Verifiche in corso

Capre e pecore nei campi di inumazione del cimitero comunale di Barletta. E' accaduto nella giornata di ieri ed e l'inconsueta scena è stata filmata e fotografata dai visitatori. Nelle immagini, che sono diventate virali sui social, si vedono gli animali correre fra le tombe e brucare la vegetazione.

Le verifiche

Sono in corso verifiche degli uffici competenti del Comune per cercare di capire come sia potuto accadere. A Barletta il cimitero si trova fra la costa e la campagna.