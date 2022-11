Caparezza sposo a Barletta: fede al dito della storica fidanzata Albina

Michele Salvemini, in arte Caparezza questa mattina, all'interno della Sala rossa del Castello di Barletta, ha detto il suo "Sì" alla storica compagna Albina, originaria della città della Disfida.

Tanti i barlettani che hanno voluto seguire la cerimonia anche a distanza. Un tubino lungo con un giacchino in pelle bianco, qualche fiorellino stilizzato tra lo chignon alto e occhiali da sole in tinta, con un bouquet di fiori di campo variopinti per lei. Gli stessi, questi ultimi, che spiccano sull'occhiello della giacca in seta e velluto nera di lui. I protagonisti dell'evento dell'anno per Barletta impazzano tra le foto pubblicate sui social da parte di fan e curiosi.

E se il rito del matrimonio si è celebrato a Barletta, è nella città di Michele Salvemini, a Molfetta sono proseguiti i festeggiamenti. La location non è stata scelta a caso: si tratta dell'Eremo Club, dove ha avuto inizio la carriera di Caparezza. All'ingresso, a rendere il matrimonio ancora più particolare, una locandina con un fumetto raffigurante i due sposi e la frase: E vissero per sempre felici ma trimoni, ricordando il celebre brano del cantautore "Habemus Capa".