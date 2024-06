Incidente stradale, 29enne sbalzato fuori dall'auto: muore sul colpo

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Loconia, frazione di Canosa di Puglia. L'uomo, originario di Trani e residente ad Andria, era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo lungo la strada che collega Lavello a Canosa. L'auto si è ribaltata e il 29enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell'incidente.