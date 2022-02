Ausiliari pestati dopo la multa: uno è grave in ospedale

L'ausiliario del traffico lo sanziona per non aver pagato la sosta dell'auto sulle strisce blu e lui per tutta risposta lo aggredisce violentemente con calci e pugni. È accusato di lesioni gravi il pregiudicato 46enne di Canosa di Puglia che questa mattina ha aggredito con calci e pugni un dipendente della società che gestisce la sosta urbana che lo aveva sanzionato per aver parcheggiato l'auto sulle strisce blu senza aver pagato il ticket. L'uomo, dopo la formalizzazione dell'arresto in flagranza da parte dei carabinieri, è stato portato in carcere su disposizione della Procura di Trani.

Picchiato anche collega

Oltre all'ausiliario del traffico, un 48enne di Canosa al quale soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Andria dove si trova tuttora ricoverato con un trauma cranico, una cervicalgia da contraccolpo e fratture nasali con prognosi di un mese, è dovuto ricorrere alle cure mediche anche il collega 27enne, intervenuto per difenderlo e destinatario anche lui di un pugno che gli ha causato un trauma mandibolare con prognosi di 5 giorni.