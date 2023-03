Blocca il ladro entrato in farmacia: il dottore-coraggio sventa la rapina dopo la colluttazione

Una rapina in farmacia sventata grazie al coraggio del titolare. Erano da poco passate le 19.30 quando, nella farmacia Allegretta di via Canosa a Barletta, ha fatto irruzione un uomo col volto travisato e probabilmente armato di taglierino, con l’intento di portar via l’incasso della giornata.

La colluttazione

Il titolare, il dottor Giuseppe Dell’Ernia, non c'è stato: dopo una breve colluttazione ha bloccato il rapinatore. L'uomo è stato consegnato poi alla polizia di Stato allertata e intervenuta sul posto.