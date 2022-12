Notti bianche, colori e musica, il Natale diventa uno show: oltre al villaggio di Santa Claus, teatro, laboratori per bambini e iniziative per i negozi

Due notti bianche, animazione per strada, musica e molto altro. Hanno avuto inizio, a Bisceglie, gli eventi inclusi nel cartellone delle iniziative natalizie, intitolato Bisceglie tutto l'anno, il Natale 2022 a colori organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio, Assolocali-Vivi Bisceglie, Mercatincittà, BisceglieViva, Distretto urbano del commercio, Teatro Pubblico Pugliese, associazione Borgo Antico e Politeama Italia. Coinvolte diverse associazioni e realtà cittadine. La presentazione del programma si è tenuta mercoledì 7 dicembre a Palazzo Tupputi.

Gli appuntamenti



Il calendario è molto ricco, con tantissimi eventi in tutta la città: due notti bianche dello shopping (il 16 e il 23 dicembre), il villaggio di Babbo natale, animazione, musica, laboratori per bambini, spettacoli, mascotte, trampolieri e giocolieri, letture animate, teatro dei burattini, concerti, danze, canti, parate natalizie e diverse attività solidali. Fra gli appuntamenti di maggior rilievo il presepe vivente nel centro storico a cura di Schàra onlus con la partecipazione di decine di figuranti, la manifestazione Il coro nel borgo con le voci bianche dei quattro circoli didattici cittadini, la ventesima edizione di Avvistamenti Non è un festival del Cineclub Canudo (dal 27 al 30 dicembre), il concerto di Natale dell'orchestra della scuola media Riccardo Monterisi (21 dicembre), il concerto di Capodanno a cura di AlterAzioni (1° gennaio).

Il sindaco



«Forse a Bisceglie non si era mai visto un cartellone di eventi così vasto e bello che coinvolge tutta la città» ha commentato Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie. «Per questo devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con l'amministrazione per l'allestimento del programma, con spirito costruttivo e la voglia di appassionare, coinvolgere, creare un clima di festa che possa anche supportare il commercio e l'economia cittadina. Ovviamente abbiamo dedicato molta attenzione ai bambini. Il Natale è innanzitutto la festa dei più piccoli e noi siamo felici di creare per loro un'atmosfera di magia e meraviglia. Ampio spazio è riservato alla solidarietà, perché le festività possano essere anche un'opportunità ulteriore per stare accanto a chi soffre, per dare speranza a chi è in difficoltà».



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie: «Abbiamo fatto tutto sulla base delle nostre possibilità economiche ma con l'obiettivo di coinvolgere tutta la città nel clima festoso di questo Natale. Le attività commerciali hanno anche deciso di proporre una tombolata che permette a tutti di vincere almeno un premio: basterà riempire una delle cartelle che verrà consegnata all'inizio con i 12 bollini di altrettante attività che aderiscono all'iniziativa».

