Tra dolmen, grotte e fichi d'India ecco dove sorgerà il nuovo parco regionale

L'area naturale di Lama Santa Croce, a Bisceglie, diventerà un parco regionale. Parola di Anna Grazia Maraschio, assessora all'Ambiente della Regione Puglia. Il disegno di legge per l'inserimento fra le aree di interesse naturalistico è stato approvato ieri in Consiglio regionale. La decisione nella giornata europea dei parchi.

Le parole di Maraschio

Maraschio ha sottolineato l'importanza dell'area nella provincia di Barletta-Andria-Trani. «Un'area di 985 ettari di unica bellezza paesaggistica - ha agggiunto l'assessora - tra le più interessanti tra quelle presenti in terra di Bari e che offre anche caratteristiche uniche sotto il profilo naturalistico ed archeologico».

Il parco

Il paesaggio del parco Lama Santa Croce si presenta ancora completamente selvaggio, con fichi d'India, macchia mediterranea e un habitat rimasto ancora integro. Ma non solo, all'interno della lama è presente anche un ecosistema archeologico eccezionale e di grande valore. Da questo punto di vista sono importanti le Grotte di Santa Croce, un luogo di frequentazione preistorica di eccezionale interesse, oltre ai vicini dolmen.