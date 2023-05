Bisceglie, il candidato sindaco Spina dal palco: «Ho ricevuto una lettera minatoria»

Una lettera anonima, recapitata oggi mattina agli uffici comunali e indirizzata a Francesco Spina, candidato sindaco della coalizione “Bisceglie rinasce”, ha scosso le ultime ore della campagna elettorale per il ballottaggio. "Possibile che l'esperienza accumulata sinora non ti abbia insegnato ancora niente? Sono convinto che un lungo periodo di riposo ti sarà molto salutare" è il passaggio più pesante contenuto nel testo della missiva.

«Un messaggio in puro stile mafioso» ha commentato Spina dal palco di piazza San Francesco, rivelando quanto accaduto durante il comizio di chiusura. La lettera è stata imbucata da Bari. Spina si è recato in Questura ad Andria per presentare denuncia.

La Digos ha fatto scattare immediate misure di protezione nei riguardi del candidato e dei suoi familiari. «Il livello di violenza scatenato negli ultimi giorni contro di me dagli avversari politici ha impedito persino che arrivasse un cenno di solidarietà da parte del mio avversario Angarano, che ben conosceva i fatti».