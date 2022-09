Droga in tasca e a casa: 19enne arrestato per spaccio

Droga in tasca e a casa: arrestato 19enne. Il giovane arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 19enne, M.A. le sue iniziali, è stato notato dai carabinieri in via dei Confezionisti, , in località Sant’Andrea, in compagnia di altro soggetto, anch'egli già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto a controllo, i militari dell'arma hanno rovenuto, nelle tasche del 19enne, quattro ovuli di hashish (per complessivi grammi 50,00), 4 bustine di marijuana (7 grammi totali) e denaro contante di vario taglio, presumibilmente provento di spaccio.

I controlli nell'abitazione del 19enne

I carabinieri hanno così effettuato una perquisizione anche nell'abitazione del ragazzo dove hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo marijuana e nello specifico 62 bustine di “erba” per un peso lordo complessivo di grammi 150,00, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

Il giovane, su disposizione del giudice che ha convalidato l'arresto, si trova ora ai domiciliari.