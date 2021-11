Lite in discoteca tra giovani: accoltellato un 26enne

Un'altra lite, un'altro giovane ferito. Ancora una volta in provincia della Bat. A una settimana dall'omicidio di Claudio Lasala, il giovane accoltellato a Barletta dopo un rissa fuori da un locale del centro, questa volta un 26enne è stato accoltellato all'interno della discoteca di Bisceglie, il Df.

La lite e poi l'accoltellamento

Un 26enne è stato ferito all'alba durante una lite all'interno della discoteca Df, l'ex Divinae Follie di Bisceglie. A quanto si apprende, il giovane sarebbe stato colpito da alcune coltellate, forse sei, alla zona addominale e inguinale. È stato condotto in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani. L'accoltellamento sarebbe stato l'epilogo di un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di accertamento, forse a seguito di uno spintone. È accaduto intorno alle 5. In quel momento nella discoteca c'erano più di 2mila persone.

Gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando possibili testimoni dell'accaduto.