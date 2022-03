Bisceglie, cade da una finestra: donna in gravi condizioni

Un tragico fatto sta sconvolgendo Bisceglie: una donna di 52 anni è precipitata da una finestra intorno alle ore 10.30 per cause da accertare. L'episodio è avvenuto in via Vittorio Veneto dove ha sede la Green Link, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani. La stessa azienda ha reso noto che non si tratta di una dipendente.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, assieme agli agenti della Polizia locale e ai carabinieri della locale Tenenza: trasportata all'ospedale "Bonomo" di Andria, le sue condizioni sono gravi. I militari stanno svolgendo le indagini per verificare le cause e le modalità dell'accaduto.