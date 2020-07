Travolti in tre sulla bici elettrica: muoiono due giovanissimi. Gravissimo un terzo ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovanissimi a bordo di una bici elettrica, cioè con la pedalata assistita, sono stati investiti da un'auto e sono morti sul colpo questa mattina all'alba, lungo la statale 170 che collega Andria a Barletta, in direzione Andria. Gravemente ferito anche un terzo ragazzo, che si trovava anche lui a bordo dello stesso mezzo.L'automobilista che li ha travolti si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo per i due giovani non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118. La strada è momentaneamente chiusa al traffico da Anas. Aggiornamenti nelle prossime ore.