Super green pass: multe e locali chiusi. Cento sanzioni in una sola settimana

Proseguono su tutto il territorio i controlli per la certificazione verde dopo l'entrata in vigore del Super Green pass dal 6 dicembre scorso. Nella sola Bat (Barletta Andria Trani) in una settimana sono state elevate 100 sanzioni.

I controlli a privati e locali pubblici

Dal 6 al 12 dicembre, cioè nella prima settimana dall'entrata in vigore del «Green Pass rafforzato», nella provincia di Barletta Andria Trani sono state controllate 3.096 persone, 37 sanzionate per il mancato possesso di certificazione verde Covid, 52 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e una denunciata per mancato rispetto della normativa sanitaria. A questi si aggiungono 261 attività ed esercizi controllati, 10 sanzionati e uno nei confronti del quale è stata disposta la chiusura provvisoria.