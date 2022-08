Iva non pagata su camicie e t-shirt: sequestro da 300mila euro

La Guardia di Finanza di Barletta ha eseguito un sequestro preventivo di circa 280.000 euro nei confronti di una società, esercente l'attività di confezione di camicie e t-shirt, e del suo rappresentante legale, con l'accusa di evasione fiscale. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, ha permesso di scoprire che l'imprenditore non aveva versato l'Iva. L'equivalente della somma non versata, per la precisione 282.682,78 euro, è stato ora sottoposto a sequestro quale «pretesa erariale». Sono state sequestrate disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti e depositi bancari.