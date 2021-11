A Barletta studentessa cade dal terzo piano della scuola: ricoverata in ospedale

A Barletta una studentessa che frequenta il terzo anno del liceo artistico Garrone è precipitata dal terzo piano della scuola.

Le prime ricostruzioni

L'episodio è accaduto poco dopo le 10.30 in via Cassandro. La giovane è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria dove è stata sottoposta a una tac. Quando è stata soccorsa, la giovane era cosciente, ma non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno prestato subito i primi soccorsi.