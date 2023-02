Spaccio di droga nel centro storico della città: dieci arresti. Operazione dei carabinieri in corso. Dalle ore 04:00 di questa mattina, circa 80 Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, con il supporto dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura, nei confronti di 14 indagati (8 in carcere; 2 agli arresti domiciliari; 4 con obbligo di presentazione alla PG), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività investigative sono stati complessivamente tratti in arresto in flagranza di reato 9 soggetti ritenuti responsabili - a vario titolo - di concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati altresì deferiti in stato di libertà per il medesimo reato 8 soggetti, nonché segnalati all’Autorità competente ex art.75 oltre 25 soggetti, divisi tra acquirenti saltuari e abituali.

Le misure cautelari sono state emesse all’esito dell’indagine denominata “Disfida”, condotta dai militari della Stazione di Barletta, a partire dal novembre 2020.