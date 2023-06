Rapinatore sbadato: si toglie il passamontagna per il troppo caldo, beccato dalle telecamere e arrestato

A tradirlo forse è stato il caldo. Perché mentre pedalava affannato, poco lontano dal supermercato di Barletta dove aveva appena messo a segno una rapina, si è sfilato il passamontagna lasciando così il volto scoperto che è stato così immortalato dai sistemi di videosorveglianza sparsi per la città. Così gli agenti del locale commissariato, lo hanno identificato e arrestato.

Si tratta di un uomo di 37 anni del posto, con precedenti penali, accusato di aver compiuto due rapine in poco meno di un mese.

I fatti

La prima risale allo scorso 28 agosto.

Questa volta il rapinatore indossa un giubbotto azzurro e blu, un pantalone scuro, un cappello blu con falda rossa e gialla e delle sneaker dai lacci azzurro, giallo e arancione fluo. Anche qui, la rapina avviene in poco tempo: il rapinatore incappucciato porta via l'incasso e si fugge a piedi. Anche in questo caso, a seguirlo ci sono le telecamere di videosorveglianza. Confrontando le immagini, ascoltando i testimoni e spulciando nei loro database, i poliziotti arrivano al 37enne e lo arrestano. Ora è in carcere.