Operazione antidroga alla 167: arrestato 31enne, in casa oltre un chilo di cocaina del valore di 150mila euro

Blitz anti droga nella zona 167: i carabinieri hanno arrestato un 31enne che custodiva in casa un chilo di cocaina del valore di circa 150mila euro. Le indagini dei militari dell'arma sono interventuti nella zona 167 di Barletta dove hanno scoperto una vera e propria "casa della droga". Nel corso della loro attività info investigativa, prima del blitz, i Carabinieri avevano già acquisito notizie sul presunto coinvolgimento del 31enne nell’attività di spaccio di droga attraverso numerosi appostamenti e pedinamenti, che avevano evidenziato come vi fossero strani movimenti e presenza presso un’abitazione in zona 167.

I servizi di controllo

I carabinieri a seguitri delle informazioni raccolte e i servizi di controllo, sono intervenuti, ma il 31enne ha tentato la fuga. Dopo un inseguimento a piedi i militari sono riusciti però a raggiungerlo e bloccarlo. I militari hanno poi effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione del 31enne trovando in casa 57grammi di marijuana, 5 grammi di hashish e oltre 1 kg di cocaina, pronta per essere tagliata e successivamente commercializzata.

Se immessa sul mercato la coca avrebbe fruttato circa 150.000 euro. Durante la perquisizione i militari hanno anche proceduto al sequestro di quasi 20.000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio, 150 chili di fuochi pirotecnici, alcuni dei quali con una importante carica esplodente, detenuti dal 31enne in una pertinenza dell’abitazione. Dopo le formalità di rito il 31enne è stato trasferito presso il carcere di Trani.