Minacce e violenze contro madre e figlia per estorcere denaro: due arresti. Una donna e il suo compagno, con cui condivideva la dipendenza da alcol e droghe, estorceva denaro alla madre e alla figlia di lei, con violenza e minacce, anche di morte. Per questo i due, entrambi di 43 anni, di Barletta, sono stati arrestati dagli agenti del locale commissariato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Trani.

I reati di cui rispondono

Sono accusati, in concorso, dei reati di atti persecutori ed estorsione. Le vittime, provate e terrorizzate, hanno denunciato i loro aguzzini.