Malato di cancro denuncia: visita negata perché senza vaccino

Lo scorso 18 gennaio un 63enne avrebbe dovuto sottoporsi nell'ospedale Dimiccoli di Barletta alla prima visita oncologica dopo un intervento per un carcinoma ma - secondo quanto riferisce sua moglie, la 61enne Immacolata Iglio - gli è stato impedito di entrare perché non era vaccinato.

Trattati da novax senza esserlo

APPROFONDIMENTI REGIONE Bollettino covid, in Puglia 8.117 e nove decessi. Oltre 126mila gli... REGIONE Puglia, rallenta la quarta ondata covid: in una settimana contagi in... REGIONE Covid, in Puglia un terzo dei contagi riguarda i bambini piccoli:...

Inoltre, aggiunge la donna, quando ha chiesto di essere sottoposto a tampone gli è stato risposto di andare a farlo in farmacia. I due coniugi non sono vaccinati - spiegano - a causa delle patologie di cui soffrono, e la donna avrebbe anche una esenzione. «Non siamo no vax - evidenzia Immacolata - se potessimo ci vaccineremmo. I nostri figli sono vaccinati, con tutte e tre le dosi, e mia madre di 90 anni è vaccinata, semplicemente non possiamo vaccinarci per le nostre patologie».

La denuncia: discriminati e umiliati

«Ci siamo sentiti discriminati e anche umiliati e quel che è peggio - prosegue la donna - è che mio marito sta ritardando nelle cure a cui dovrà sottoporsi». In Puglia, secondo la circolare regionale 131 del 6 gennaio 2022, per sottoporsi ad esami e visite, non in urgenza, presso ospedali e strutture sanitarie, il paziente e l'eventuale accompagnatore devono essere in possesso del super green pass o, in alternativa, devono aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti.