Madre e figlio trovati cadaveri in casa: forse sono morti di stenti

Le ipotesi del malore e della morte di stenti in cima al fascicolo dell’inchiesta. La procura di Trani procede per omicidio colposo contro ignoti nell’indagine sulla morte di Raffaella Angela Dimiccoli, di 73 anni, e del figlio Michele Caporusso, di 53, trovati cadaveri martedì mattina nella loro abitazione a Barletta. Il pm, Francesco Aiello, ha conferito l’incarico dell’autopsia ad Antonio de Donno dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, che sabato eseguirà sui corpi analisi complete anche di natura tossicologica e istologica. Gli inquirenti non escludono alcuna traccia e l’ipotesi iniziale di omicidio-suicidio sembra non arenarsi. Continuano intanto le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita di madre e figlio in quella villetta a schiera in viale delle Belle Arti, nel quartiere Barberini, posta sotto sequestro.

La scoperta della tragedia



È lì che il marito della donna, Francesco Caporusso, un agricoltore di 80 anni, ha rinvenuto i corpi.

Erano per terra. Raffaella è stata ritrovata riversa su un fianco. Michele era nella camera accanto, dove il sole filtrava dalle persiane semichiuse e, perciò, in condizioni ben peggiori. Stando alle prime informazioni sui cadaveri non ci sarebbero segni evidenti di violenza ma ciò che si evince è che probabilmente erano morti da qualche giorno. Uno dei due potrebbe essere deceduto per primo, forse per malore o incidente domestico, l’altro poi forse di stenti. Potrebbero essere rimasti soli per giorni, anche se in quella casa ci vivevano anche il marito della donna e l’altro figlio. Quando i sanitari del 118 sono entrati la scena era raccapricciante. Negli ambienti regnava sporcizia e c’era un odore insopportabile dovuto non solo alla decomposizione dei corpi, come se quella casa non fosse pulita da tempo. Sul pavimento bottiglie e recipienti, forse contenenti sostanze tossiche, un dettaglio che spiegherebbe le ustioni riportate da Michele sul volto. All’esterno dell’abitazione oggetti accatastati ovunque. Francesco Caporusso ha dato l’allarme dopo esser tornato a casa, poco dopo mezzogiorno, di rientro dalla campagna dove dice di esser rimasto per tre o quattro giorni con l’altro figlio. Una circostanza che alimenta dubbi e, per questo, il suo racconto è al vaglio degli investigatori.

Il contesto

Il contesto della vicenda, secondo le testimonianze di vicini di casa e parenti, è di una famiglia che viveva un grave disagio sociale, pur non essendo in difficoltà economiche. Si racconta di un uomo che non si prendeva cura della moglie e del figlio, nonostante lei fosse malata e lui con una grave disabilità. Di questo ne è convinto il fratello della donna, Savino Dimiccoli, che a gran voce sostiene che sua sorella e suo nipote siano stati lasciati soli, senza assistenza e cure, nell’indifferenza di un uomo dedito solo al lavoro. Il mistero di una storia di famiglia macchiata di giallo, almeno per il momento, resta chiuso all’interno della villa, sigillato da un nastro bianco e rosso.