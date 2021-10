Omicidio nella movida: nelle immagini delle telecamere i responsabili dell'accoltellamento

Potrebbero avere a breve un nome i responsabili dell'accoltellamento del 24enne Claudio Lasala. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani infatti, stanno lavorando per individuare i responsabili dell'omicidio del giovane avvenuto due sere fa a Barletta, comune della Bat.

Le immagini delle telecamere al vaglio degli inquirenti

Ci sono immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato, nella notte tra venerdì e sabato, sia il momento del litigio all'interno del bar sia il successivo accoltellamento in piazza Duomo, nel centro storico di Barletta, costato la vita al 24enne Claudio Lasala.

Su questi video, incrociando le immagini con i racconti e le descrizioni fornite da alcuni testimoni oculari di entrambe le fasi dell'aggressione, stanno lavorando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, per identificare i responsabili della morte del 24enne, deceduto all'alba di ieri a causa di un colpo di arma da taglio all'addome.

Gli inquirenti stanno cercando due persone. Quello che è stato fino ad ora ricostruito, infatti, è che il 24enne, dopo essersi allontanato da un locale nel centro storico di Barletta dove aveva avuto un litigio con alcuni sconosciuti, nella tarda serata di venerdì, sarebbe stato seguito e raggiunto da due uomini e uno di questi lo avrebbe colpito con una coltellata all'addome, per poi fuggire. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale dove è morta alcune ore dopo. L'autopsia sarà eseguita martedì nel Policlinico di Bari dal medico legale Francesco Introna.

La fiaccolata per ricordare la giovane vittima

Intanto associazioni e cittadini annunciano una fiaccolata che si terrà questa sera alle 19 davanti alla prefettura di Barletta «per ricordare Claudio Lasala». L'iniziativa è organizzata, si legge in una nota, per «illuminare di luce e speranza il centro storico di Barletta in una data simbolica, quella del 31 ottobre, in contrapposizione alla notte di Halloween», e per «dire a gran voce no ad ogni forma di violenza, per riaffermare così i principi di legalità e sicurezza e fermare l'onda del grave degrado che sta attraversando la città».