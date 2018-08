Esce da casa e spara all'impazzata: arrestato dalla polizia, trovata la pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce da casa e corre in strada sparando colpi di pistola in aria. Momenti di paura a Barletta, dove la polizia ha arrestato un uomo di 36 anni, Giuseppe Fiorella, per detenzione di arma clandestina e sparo in luogo pubblico. L’uomo era agli arresti domiciliari nella sua abitazione. A chiedere l’intervento della polizia sono stati alcuni residenti, terrorizzati dal fatto che l’uomo potesse colpire qualcuno. All’arrivo degli agenti Fiorella era rientrato a casa ma in corrispondenza del balcone della sua abitazione i poliziotti hanno trovato il bossolo di una cartuccia calibro 9 millimetri, esploso da poco. In casa dell’uomo, poi, gli agenti hanno trovato, nascosta tra i cuscini di un divano, una pistola a salve modificata per sparare cartucce calibro 9, dello stesso tipo ritrovato in strada. L’arma era senza matricola.