Accoltellato in strada nel cuore della notte, è giallo

Un uomo è stato ferito in condizioni misteriose la scorsa notte a Barletta. La vittima è stata accoltellata ad una gamba. Dopo l'aggressione è stata soccorsa e condotta in ospedale e fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Il ferimento

Il ferimento è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via de Nittis a Barletta in circostanze non ancora chiarite. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, è stata soccorsa e accompagnata nell'ospedale Dimiccoli. I medici hanno medicato l'uomo e hanno suturato la ferita giudicata guaribile in una ventina di giorni. Come si è detto, le condizioni del ferito non destano preoccupazioni.

Le indagini

Sul caso sono immediatamente partite le indagini dei carabinieri che hanno acquisito la deposizione della vittima e di alcuni testimoni e hanno effettuato un sopralluogo nella zona dell'aggressione. I militari hanno anche acquisito le immagini registrate da alcune telecamere piazzate nella zona. La speranza è che gli obiettivi abbiano catturato dettagli utili per decifrare l'episodio e individuare il responsabile dell'accoltellamento.