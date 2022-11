Allarme baby gang a Barletta: 15 minori identificati dopo le segnalazioni dei residenti

Controlli congiunti tra carabinieri e polizia, contro il fenomeno delle baby-gang, sono stati eseguiti a Barletta all'indomani di una serie di episodi che si sono verificati in alcune zone della città. In particolare le forze dell'ordine hanno identificato 20 giovani del posto, tra cui 15 minorenni, anche in seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi: nel quartiere Medaglie d'oro, erano stati esplosi dei petardi spaventando i residenti per il rumore ed il fumo sviluppatosi a ridosso di un'autovettura. Tante altre le segnalazioni arrivate inoltre dalla zona 167 partendo da anche da quelle di un comitato di quartiere, in merito a gruppi di ragazzini assemblati a bere, fra schiamazzi e scorribande in sella a bici elettriche.