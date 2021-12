Muore di infarto dopo intervento ai denti in Albania: l'allarme del presidente dell'Associazione dentisti italiani

Era andato in Albania per sottoporsi ad un intervento di protesi dentale. Ma è morto subito dopo, causa infarto. E' morto così il 71enne Agostino Sellitri, volontario della Croce Rossa di Andria; un infarto la notte successiva all'impianto.

Sono sempre più frequenti i viaggi dall'Italia all'Albania per farsi curare i denti. Il paese del mediterraneo infatti è ormai da tempo diventata meta del turismo dentale perché si può risparmiare fino al 60% sui trattamenti odontoiatrici rispetto agli altri paesi occidentali. Ma il presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) di Bari e Bat, Fabio De Pascalis, avverte: «Le promesse di interventi dentali low-cost nascondono insidie e rischi che non possono essere sottaciuti e spesso tocca a noi riparare i danni fatti altrove - dice l’odontoiatra - Al netto delle correlazioni e delle implicazioni che l'intervento può aver causato - prosegue il presidente - sento il dovere, a nome mio e di tutti i colleghi, di richiamare alla prudenza e all'attenzione nel momento in cui si decide di affrontare un viaggio per turismo dentale».