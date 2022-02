Vandali a scuola: danni ai pc e vernice su banchi e pavimenti. Indagano i carabinieri

Vandali in azione nella notte: nel mirino la scuola elementare "Don Tonino Bello" di Andria. Suppellettili e computer sono stati danneggiati, mentre banchi e pavimenti sono stati imbrattati con vernici e colori e gli estintori sono stati svuotati all'interno della scuola elementare. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno compiuto un sopralluogo insieme alla sindaca Giovanna Bruno.

Il racconto dei testimoni: «Irruzione dalla finestra del bagno»

Stando alle testimonianze qualcuno, non ancora identificato, potrebbe essere entrato nell'edificio dalla finestra di un bagno. La sindaca Giovanna Bruno ha espresso «sgomento, tristezza e rabbia, ma anche voglia di reagire, perché un territorio che da anni lavora sulla legalità e sull'educazione civica». «Un quartiere - ha detto Bruno - che ha sperimentato il riscatto sociale con iniziative culturali e aggregative, in un percorso in cui proprio la scuola è stato baluardo di coinvolgimento».