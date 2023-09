Scomparso da tre giorni: perse le tracce di un 23enne. Indaga la polizia

Di lui non si sa più nulla. Il 23enne Karolis Troia, originario della Lituania e residente ad Andria, è scomparso dalla tarda serata di venerdì, quando ha concluso il suo turno di lavoro in un caseificio della città federiciana ed è rientrato a casa giusto per il tempo necessario a prepararsi ad uscire nuovamente. Il giovane, in seguito, ha spento lo smartphone. I genitori, insospettiti dal mancato rientro del figlio, si sono presentati negli uffici della Questura già sabato mattina per presentare la denuncia.

Come era vestito

Karolis Troia, al momento della scomparsa, indossava una maglietta di colore bianco, un pantaloncino di jeans e scarpe ginniche, oltre ad avere con sé un marsupio. L’ipotesi dell’allontanamento volontario è al vaglio degli inquirenti, che hanno intensificato le ricerche del ragazzo e avviato contestualmente gli accertamenti di rito sulle sue abitudini, sul giro di frequentazioni e sui rapporti familiari. Non sono emersi, per ora, elementi tali da ritenere plausibile la decisione, da parte del 23enne, di fuggire facendo perdere le sue tracce.