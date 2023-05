Ha dato alle fiamme il portone di casa del vicino: a incastrarlo un video, arrestato

Un uomo di 52 anni di Andria, nella Bat, con precedenti penali, avrebbe dato alle fiamme il portone di ingresso della casa del suo vicino. Per questo i carabinieri lo hanno arresto per il reato di incendio doloso. È stato grazie alle immagini di videosorveglianza in Viale Virgilio - il punto esatto in cui è accaduto il fatto alla periferia della città - che le forze dell'ordine hanno potuto identificare il colpevole.

La dinamica e il video

Nei frame si vede, infatti, una persona lanciare contro l'abitazione vicina una bottiglia piena di liquido infiammabile con un innesco in stoffa come miccia.

Il rogo ha danneggiato la porta, oltre che spaventare gli inquilini. L'allarme è stato lanciato proprio da loro, i quali hanno chiamato subito i soccorsi e provato a spegnere le fiamme.

Le scoperte dei carabinieri

Nel momento in cui i carabinieri hanno bloccato il 52enne, qualche ora dopo il rogo alla porta dei vicini di casa, indossava gli stessi abiti della persona che appariva nel video registrato dalle telecamere installate in città. Ma ancora, nella sua camera da letto, è stata trovata e sequestrata una tanica piena di liquido infiammabile.

Vecchi litigi condominiali

Tra le motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a compiere il gesto ci sarebbero delle vecchie incomprensioni dovute a litigi condominiali, oltre che di pianettorolo. L'uomo è stato condotto nel carcere di Trani.