Evade dai domiciliari e rapina bar: riconosciuto dai video delle telecamere e arrestato. È accaduto in Corso Italia ad Andria. La vittima, il titolare dell'esercizio pubblico, ha riferito ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di essere stata aggredita da uno sconosciuto il quale l'ha prima minacciata e poi le ha portato via una somma in contanti contenuta nel registratore di cassa, per fuggire infine nelle vie circostanti.

Ripreso dalle immagini delle telecamere

I militari, grazie alle immagini di videosorveglianza del locale commerciale, hanno riconosciuto il rapinatore: si tratta di un uomo noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Così si sono messi sulle sue tracce seguendo il percorso che lo stesso avrebbe potuto compiere per fuggire e rientrare verosimilmente alla sua abitazione. Infatti, poco dopo, lo stesso è stato bloccato mentre fuggiva proprio in direzione di casa ed immediatamente bloccato. Di concerto con il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, è stato arrestato per rapina ed evasione. Il gip del tribunale ha poi convalidato l'arresto disponendo l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere.