Movida sicura, controlli a tappeto tra i locali ad Andria, Trani e Barletta

Controlli dei carabinieri nell'ultimo weekend tra Andria, Trani, Barletta e Bisceglie.

A Trani e Bisceglie

Sono 190 le persone identificate e oltre 103 autoveicoli controllati nel fine settimana. Elevate 9 sanzioni al codice della strada e segnalate 4 persone per uso di stupefacenti. Sia a Trani che a Bisceglie, infatti, i militari hanno sorvegliato le zone più frequentate, concentrandosi maggiormente sui locali notturni che ricevono consistenti masse di giovani del posto e delle città limitrofe, in particolare nelle ore serali. I controlli sono stati operati dai Carabinieri della Stazione di Trani e della Tenenza di Bisceglie - con il supporto dei militari dell'XI Reggimento Carabinieri «Puglia»- così assicurando una copertura costante ed intensificata dei servizi esterni da venerdì sera a domenica, specialmente nelle aree maggiormente affollate e nelle fasce orarie più sensibili, oltre ad un mirato servizio coordinato straordinario nella serata e nella notte del sabato con la collaborazione della pattuglia della Polizia Locale di Trani.

Tre auto sequestrate

In particolare, le pattuglie impiegate hanno complessivamente proceduto all'identificazione di 190 persone, dedicando particolare attenzione anche alla circolazione stradale, con il controllo di 103 autoveicoli ed elevando 9 sanzioni al codice della strada, di cui 2 per mancato rinnovo della revisione dei veicolo, 3 per veicolo privo di copertura assicurativa e 1 per mancanza di documenti al seguito, procedendo di conseguenza a tre sequestri amministrativi di veicoli. Sono stati inoltre segnalati all'Autorità amministrativa 4 assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, giudicata per uso personale.

A Barletta

I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno proceduto al controllo di alcuni locali proprio a Trinitapoli, identificando oltre 60 persone. Inoltre - nell'ambito del medesimo servizio - nell'attività finalizzata al contrasto all'uso e al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto a 8 perquisizioni personali e veicolari, nonché controllato alcuni soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso del servizio sono state elevate altresì 3 sanzioni al Codice della strada.

Andria e Montegrosso

I Carabinieri della Compagnia di Andria - con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell'11° Reggimento Carabinieri Puglia - hanno eseguito presidi di sicurezza nel centro cittadino e nelle aree rurali, con particolare riferimento alla frazione di Montegrosso. Il contingente ha realizzato posti di controllo, pattuglie appiedate e controllo degli esercizi commerciali. I controlli si sono estesi anche nelle ore serali e notturne del weekend, con servizi incentrati sulla «movida sicura», con particolare riferimento al contrasto all'uso e alla detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani che frequentano le aree a maggiore aggregazione sociale del centro cittadino. A termine del servizio, il personale dell'Arma operante ha eseguito 10 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.