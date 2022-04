Incendio in autostrada: prende fuoco l'autobus con i passeggeri a bordo

Tanta paura sull’autostrada A14 in direzione Pescara nel tratto di Andria, all’altezza dello svincolo di Canosa di Puglia, dove un autobus della linea Flixbus ha preso improvvisamente fuoco. Diversi i passeggeri che hanno abbandonato il mezzo scendendo sulla carreggiata. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico causando almeno un chilometro di coda. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso. Al momento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono le cause dell’incendio e se ci siano persone ferite.

