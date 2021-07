Al Bano si esibisce in Cattedrale per un matrimonio, il vescovo: «L'altare non è un palcoscenico»

La Diocesi di Andria polemizza con il cantante Al Bano , che si è esibito la scorsa settimana in Cattedrale durante un matrimonio. Per il Vescovo Luigi Mansi “a nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro”.

