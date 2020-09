Agguato nel Nord Barese, 39enne ucciso con un colpo al cuore

Un pluripregiudicato di Canosa di Puglia (Bat), il 39enne Giuseppe Caracciolo, è stato ucciso nella tarda mattinata di oggi, colpito da un colpo di arma da fuoco al cuore. L'agguato, su cui indagano agenti del commissariato di Polizia di Canosa in Puglia con la Squadra mobile di Bari, è avvenuto intorno a mezzogiorno in piazza della Repubblica, nel centro della città. L'uomo è stato inizialmente portato in gravissime condizioni all'ospedale di Andria, dove è deceduto poco dopo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. © RIPRODUZIONE RISERVATA