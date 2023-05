Sedicenne aggredito nella stazione di Trani: a colpirlo un gruppo di ragazze minorenni

Colpito in pieno volto e minacciato di morte da un gruppetto di ragazze che stazionavano vicino ai binari. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione ferroviaria di Trani. La vittima è un giovane di circa 16 anni che, poco prima delle 23, si è recato in stazione per salire sul treno regionale diretto a Barletta. Il ragazzo aveva con sé una bicicletta con la quale avrebbe urtato le giovani.







Di lì è scattata la furia delle ragazze, anche loro minorenni, che lo hanno prima insultato e poi aggredito sferrandogli calci e pugni, per poi minacciarlo di scaraventarlo sui binari. Inerme il ragazzo che, per paura che gli rubassero la bicicletta, la teneva stretta fra le mani mentre la furia delle bulle lo colpiva.



L’intervento dei pochi pendolari presenti a quell’ora in stazione ha interrotto la violenza. Tanto spavento per il giovane, che non ha riportato ferite. Dopo l’aggressione il gruppetto di ragazze si è dileguato velocemente.