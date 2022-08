World press photo torna a Bari: al via l'1 ottobre

Il World Press Photo torna a Bari. La mostra verrà inaugurata probabilmente il prossimo 1 ottobre, almeno secondo quanto si evince dalla delibera di giunta del Comune di Bari, che ha concesso il Teatro Margherita alla Cime s.r.l. dall'1 settembre al 16 novembre. In tutto ciò sono compresi anche i tempi per allestire e disallestire la mostra, che come sempre attirerà appassionati e cultori un po' da tutto il Sud. La mostra in sé partirà l'1 ottobre, con un evento di inaugurazione, e sarà a disposizione fino al 13 novembre. In realtà, però, l'organizzazione dell'evento ha voluto il teatro dall'1 settembre così da poter organizzare "Aspettando World Press Photo", con una serie di dibattiti, incontri e attrazioni di varia natura.

In mostra 150 scatti su 6mila

World Press Photo Exhibition, ospitata già nelle edizioni 2019, 2020 e 2021 all’interno del Teatro Margherita, è la mostra di fotogiornalismo più importante e famosa al mondo, presente ormai, da oltre 60 anni, in più di 100 città e 45 Stati. All'evento partecipano ogni anno circa 6.000 fotoreporter, tra i freelance e coloro che lavorano per grandi testate editoriali (tra cui Bbc, Cnn, Le Monde, El Pais). Una giuria, poi, seleziona 150 scatti che diventano oggetto della mostra in giro per il mondo. «La Fondazione World Press Photo, dal 1955, tutela il foto-giornalismo di qualità e con esso la libertà d’informazione, inchiesta ed espressione ed alcune delle immagini premiate con il titolo “World Press Photo of The Year” rappresentano un modello per il fotogiornalismo internazionale tanto da influenzarne lo stile e dettarne gli standard qualitativi», spiega la giunta comunale.

Nel 2021 fu un successo

Nella passata edizione, l'ennesimo successo di pubblico convinse gli organizzatori e il Comune a prorogare la chiusura dell'evento, che slittò di una settimana. Nel primo weekend furono oltre 3.000 i visitatori, così come furono tanti coloro che parteciparono ai vari seminari. A breve dovrebbero essere divulgati i dettagli, ma il World Press Photo torna a Bari, al Margherita.