Vulvodinia, Asl Bari attiva il primo ambulatorio: ecco cos'è la malattia

La Asl di Bari ha attivato il primo ambulatorio del servizio sanitario pubblico dedicato al trattamento della vulvodinia, patologia cronica diventata di recente oggetto di una proposta di legge nazionale mirata al riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Che cos'è la vulvodinia

È stata Giorgia Soleri, la fidanzata del cantante dei Maneskin, Damiano, a metterci la faccia e a raccontare quella che viene definita malattia invisibile. Ha diffuso una sua vecchia foto che la ritrae sofferente e ha contribuito a spiegare e a far emergere la problematica.

La vulvodinia riguarda l'organo femminile, è una percezione dolorosa, spontanea o provocata che si presenta soprattutto in età fertile e colpisce il 10-15% delle donne. Colpisce circa il 12-15% delle donne e può compromettere seriamente la qualità della vita. Le cause che possono innescare questo sintomo doloroso sono molteplici e non sempre note: da infezioni batteriche a predisposizione genetica alle infiammazioni, da lesioni del nervo pudendo a traumi vari fino anche a un abbigliamento troppo stretto.