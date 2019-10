Volo diretto da Bari a Copenaghen: la compagnia nordica scommette sulla Puglia. Biglietti già in vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Scandinavian Airlines scommette sulla Puglia e lancia, a partire dal 2020, un nuovo volo da Bari Copenaghen . I biglietti sono già disponibili per viaggiare dalla Scandinavia con una frequenza settimanale di due giorni (lunedì e venerdì) a partire dal 29 giugno.Per Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, «l'annuncio di questo volo è un passo storico e rappresenta la conclusione più logica e naturale dello straordinario impegno che in questi anni ci ha visto in prima fila per il raggiungimento di una serie di obiettivi, fra cui la nuova rotta con la Scandinavia, uno dei pilastri dello sviluppo aeronautico, come si evince anche dal Piano Industriale della Società, presentato a marzo scorso».La stessa Scandinavian Airlines ha scelto la Puglia, ritenendola una delle «gemme dell' Adriatico , una terra che attrae non solo per le sue spiagge dorate e caraibiche, ma anche per il suo territorio rurale e per i suoi villaggi come le città bianché della Valle d'Itria e le famose località della costa, come Polignano a Mare e Otranto».