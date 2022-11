Arriva il volo Bari-Oslo: due volte a settimana e prezzi lowcost. I dettagli

Dalla Puglia alla Norvegia: ecco il collegamento diretto. Dall'areoporto di Bari sarà possibile viaggiare fino a Oslo grazie alla compagnia lowcost Norwegian, che sbarca in Puglia per la prima volta. Il primo volo partirà il prossimo 22 giugno, è già possibile acquistare i biglietti (per ora a circa 15 euro a tratta ma è chiaro che il prezzo potrebbe salire all'avvicinarsi della data). Il collegamento sarà effettuato due volte a settimana, giovedì e domenica: da Oslo a Bari partenza alle 15.55 e arrivo alle 19.05; da Bari a Oslo partenza alle 19.45 e arrivo alle 23.