Vola dal balcone ma cade in piedi: 16enne "miracolato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONVERSANO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Conversano, dove alle 17 circa un ragazzo di sedici anni è precipitato dal secondo piano, finendo sull’asfalto. Il ragazzo è stato letteralmente miracolato dalla posizione in cui è atterrato al suolo, cadendo in piedi, dettaglio che gli ha salvato la vita.Il ragazzo ora si trova ricoverato al Policlinico di Bari e secondo quanto confermato da fonti sanitarie ha riportato solo una sospetta frattura alla spina dorsale, comunque guaribile in 45 giorni. Sulla cause del volo indagano i carabinieri.