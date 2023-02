Vito muore per un infarto dopo aver visto la partita allo stadio: parte la raccolta fondi, donati 7mila euro

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Vito Pugliese, il giovane papà di 46 anni, morto pochi giorni fa all’uscita dello Stadio San Nicola di Bari. “Vito amava la sua famiglia – scrivono gli amici che hanno deciso di lanciare tale iniziativa - e non ha mai fatto mancare il suo supporto ai suoi tanti amici. Vorremmo provare a sdebitarci con lui sostenendo sua moglie ed i suoi figli in questo momento difficile”.

La raccolta

La raccolta fondi è disponibile online sul sito GoFundMe. "Ciao, siamo un gruppo di amici di Vito Pugliese, purtroppo scomparso per un improvviso malore, all'età di 46 anni, all'uscita dallo stadio, una delle sue grandi passioni. Vito amava la sua famiglia e non ha mai fatto mancare il suo supporto ai suoi tanti amici. Vorremmo provare a sdebitarci con lui sostenendo sua moglie ed i suoi figli in questo momento difficile. Spero di cuore, vorrete essere parte di questo".

La solidarietà non si è fatta attendere, in molti hanno voluto contribuire anche con un piccolo gesto che, in un solo giorno, ha già permesso di raccogliere quasi 7mila euro.