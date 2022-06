«Prima di salire mettiti le scarpe»: autista del bus aggredito a morsi

Un autista dell’Amtab è stato aggredito oggi in piazza Moro a Bari mentre era in servizio.

Secondo quanto ricostruito, un migrante avrebbe tirato un morso al collo del dipendente della società municipalizzata, procurandogli una ferita. L’uomo è stato soccorso prima dal 118 e poi è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso della Mater Dei dove gli sono state diagnosticate ferite guaribili in dieci giorni.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, l’immigrato avrebbe cercato di salire sull’autobus scalzo, a quel punto l’autista lo avrebbe invitato a indossare le scarpe che portava in mano, L’uomo preso da uno scatto di rabbia avrebbe prima replicato verbalmente, inveendo, poi avrebbe aggredito il dipendente Amtab tentando di colpirlo con calci, pugni e infine con un morso tra il collo e la nuca.

Il migrante avrebbe poi iniziato a spogliarsi restando completamente nudo.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente la polizia e il 118. Gli agenti, non con poca fatica, sono riusciti a immobilizzare l'aggressore, mentre sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, una per l’austista trasportato alla Mater Dei a causa delle ferite riportate e la seconda per il migrante che, invece, è stato trasportato al reparto di Psichiatria del Policlinico di Bari per dei controlli.