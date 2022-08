Violenta grandinata a Casamassima e i chicchi, grandi come palline da tennis, spaccano i vetri delle auto. Sono i primi effetti del maltempo annunciato in Puglia.

In pochissimo tempo nel nord di Bari si è scatenato l'inferno con un violento temporale che si è poi trasformato in grandinata provocando seri danni alle auto in transito e parcheggiate. In tanti sono ora alla presa con la conta dei danni.