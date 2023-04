"Vini di vignaioli", la rassegna fa tappa l'1 e il 2 maggio a Bari

Si svolgerà a Bari, per il secondo anno consecutivo, la rassegna 'Vini di Vignaioli'. L' iniziativa si terrà l'1 e 2 maggio negli spazi del teatro Kismet. Tra le finalità della manifestazione quella di promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi.

Presenti 60 produttori

Saranno circa 60 i produttori presenti a Bari, in rappresentanza di 15 regioni italiane. La regione con più cantine partecipanti è la Puglia con otto realtà vitivinicole presenti; poi la Calabria (sette aziende) e Piemonte (sei). Oltre ai banchetti dei vignaioli, dove si potranno degustare e acquistare i vini, ci saranno anche stand di prodotti gastronomici. L'appuntamento di Bari è stato inserito nel trittico di questa rassegna, che dopo la Puglia sarà riproposta il 29 e 30 ottobre a Fornovo di Taro (Parma) ed il 19 e 20 novembre a Parigi.

Si parte domenica 30

Domenica 30 aprile a Bari in anteprima, intanto, ci sarà la proiezione del film-documentario in lingua originale 'Panorama - Storie del vino naturalè del regista francese Nicolas Desdouits; a seguire una tavola rotonda sul tema, con riflessione dello stesso regista transalpino. «Siamo orgogliosi della conferma ad ospitare 'Vini di vignaiolì come riferimento per il Mezzogiorno d'Italia - ha detto l'organizzatore locale della manifestazione, Gianmario Tedone - ma anche dell'ambito internazionale in cui l'evento è stato inserito». «Il Kismet è, sin dalla sua nascita, uno stabile d'innovazione a vocazione territoriale. Crediamo che fare cultura - ha sottolineato il presidente del Teatro Kismet, Augusto Masiello - significhi anche collaborare a quelle iniziative che possano essere volàno di sviluppo economico».