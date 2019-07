Vietato passeggiare ed entrare nei negozi a torso nudo o in bikini: «Si rispetti il decoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente torso nudo per strada, ma abbigliamenti consoni al centro abitato. Il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, ha deciso di prorogare gli effetti dell'ordinanza emanata lo scorso anno per il comune a nord di Bari.Il provvedimento vieta di camminare per la città senza abiti, per tutelare «la civile convivenza, la buona educazione e il decoro nel centro abitato della nostra cittadina». Off limits costumi da bagno o uomini con il solo costume o i pantaloncini: no a passeggiate e no, anche, all'ingresso nei negozi.«Neppure le alte temperature di questi giorni possono legittimare i comportamenti di chi pensa di poter aggirarsi nelle vie del paese o all'interno di esercizi commerciali a torso nudo o indossando solo il costume da bagno - aggiunge il primo cittadino - si tratta di una elementare norma di buon costume e di rispetto per sé, per gli altri e per i luoghi che si frequentano. Sono certo che tutti, senza distinzione, vorranno attenersi a queste disposizioni».