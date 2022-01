Bari-Bologna, volo cancellato e disagi: c'è il rimborso

Non c'è pace per chi viaggia in questo periodo: oltre a dover fare i conti con le norme anti covid si deve tenere conto anche dei disagi creati dai mezzi di trasporto. Proseguono infatti i disagi aerei in occasione delle festività. I passeggeri del volo Bari-Bologna del 2 gennaio, si sono visti cancellare il volo inizialmente prestabilito.

Il volo cancellato e i disagi

I viaggiatori del volo Neos NO7401, infatti, dovevano partire alle 19:30, ma hanno dovuto trascorrere la nottata in Puglia per via della cancellazione, considerate le difficoltà di riorganizzazione del proprio viaggio.

I passeggeri, comunque, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Secondo il team di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza legale, infatti, sembra, che ci siano delle cause riconducibili alla compagnia aerea per la cancellazione del volo.

È possibile contattare ItaliaRimborso, senza spese per i passeggeri, attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo cancellato Bari Bologna, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 oppure inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.