A trent'anni dalla strage di Via D'Amelio un murale per ricordare Falcone e Borsellino

Un murale per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre che gli agenti della scorta che persero la vita nei due attentati. A 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, il ricordo arriva a Mola di Bari, con una cabina dell'elettricità riqualificata e risistemata con un murale, a cura di Retake Mola di Bari e della fondazione antimafia Stefano Fumarulo. L'opera è stata realizzata da Gianfranco Susca e Noemi, con il patrocinio del Comune. Accanto c'è un giardino e i volontari assicurano che se ne prenderanno cura: sarà un simbolo della legalità in provincia di Bari.

