Via alle assunzioni negli uffici comunali: 33 posti, ecco i bandi

Il Comune di Bari prosegue sulla strada per le assunzioni di nuovo personale, dopo il blocco che per diversi anni ha impedito di immettere nuovi dipendenti, nonostante i pensionamenti. Un blocco che ha costretto l'amministrazione a chiudere diversi sedi decentrate.

Il fabbisogno del personale: 150 unità

D'altronde alla fine del 2019, la giunta comunale aveva approvato il piano del fabbisogno personale per il triennio 2020-2022 che prevedeva l'assunzione di circa 150 nuovi dipendenti, già vincitori di concorso, e l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento di circa 200 nuove unità.

Sulla base di diverse determinazioni dirigenziali approvate alla fine dell'anno appena passato sono stati pubblicati il 28 gennaio bandi per altre 33 unità da reclutare per vari profili. «Con queste nuove procedure concorsuali ha sottolineato l'assessore al Personale Vito Lacoppola - proseguiamo nel lavoro di selezione di nuove figure professionali per sostituire i dipendenti che negli ultimi anni hanno lasciato il proprio posto di lavoro per anzianità di servizio o utilizzando la misura Quota 100». Dai dati comunicati nel 2019 dallo stesso assessore, infatti, solo in quell'anno erano stati 160 i dipendenti andati in pensione sfruttando Quota 100, 102 avrebbero approfittato della stessa opportunità nel 2020 e altri 47 nel 2021, lasciando scoperti diversi posti fondamentali per la macchina amministrativa comunale. «A breve potremo contare su energie e competenze nuove aggiunge Lacoppola - per rafforzare gli uffici che hanno subito le maggiori perdite in termini di personale e rendere più efficienti e rapidi i servizi in favore dei cittadini. Stimiamo che, tra i concorsi già completati, queste nuove procedure e quelle in procinto di partire nei prossimi mesi, riusciremo a coprire tutte le posizioni previste dall'organigramma comunale, tornando ai numeri di cinque anni fa».

Ricordiamo che il Comune di Bari, al momento della presentazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, si trovava in una condizione di sottodimensionamento organico con un dipendente ogni 181 abitanti, cifra molto lontana dal parametro fissato per le città con popolazione compresa tra 250 mila e 500 mila abitanti, ovvero un dipendente ogni 89 abitanti. Queste ulteriori selezioni andranno a migliorare la situazione anche in ambiti particolari, considerato uno dei profili richiesti è funzionario esperto linguistico lingua russa e inglese (categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale culturale). Le altre selezioni, appena pubblicate, riguardano due posti di funzionario webmaster (categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale informatica), quindici posti di funzionario amministratore di sistema informativo (categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale informatica), un posto di funzionario specialista nei rapporti con i media (categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale comunicazione), e 9 posti di funzionario specialista di polizia locale (categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale vigilanza).

È stato, inoltre, pubblicato l'avviso di concorso per 4 posizioni da dirigente amministrativo, qualifica dirigenziale unica, per il biennio 2022-2023, due dei quali riservati al personale interno in servizio presso il Comune di Bari e quello per un posto da dirigente di Polizia Locale con qualifica dirigenziale unica. Per ogni diverso ruolo sono previsti particolari titoli per accedere, visionabili nei singoli bandi pubblicati sul portale del Comune di Bari. Differente anche la modalità di esecuzione dell'esame. Ad esempio, per il citato ruolo di funzionario linguistico lingua russa e inglese sono previste: per lo scritto una versione dal russo all'italiano e una traduzione dall'italiano all'inglese; mentre per l'orale, oltre a domande su nozioni amministrative, è contemplata una traduzione a vista e conversazione su un argomento per ciascuna lingua straniera (inglese e russa). Per tutti, però, è obbligatorio presentare la domanda di partecipazione rigorosamente online accedendo tramite Spid, Cie (carta di identità elettronica) oppure tramite identità digitale Idas. Il termine per partecipare ai concorsi scade il prossimo 28 febbraio.

