Vandali in piazza, danneggiata la lapide in memoria della strage di via Niccolò Dell'Arca

Ignoti hanno vandalizzata nei giorni scorsi la lapide in marmo in memoria della strage di via Niccolò dell’Arca. La targa, presente in piazza Umberto I in centro a Bari, è stata trovata danneggiata.

La denuncia via social

Sull’accaduto indaga la polizia, che oltre a cercare di risalire all’autore, o agli autori, del gesto dovrà scoprire se si tratta di un semplice atto vandalico fine a sé stesso o se ci siano dietro altre motivazioni. La denuncia via social ha scatenato l’indignazione dei baresi: «Il disprezzo per la nostra storia è figlio dell'attuale nostra più evidente ignoranza», commenta un cittadino. In molti tornano a puntare il dito sulla mancanza di sicurezza della zona.